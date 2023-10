Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Montagmittag auf rotem Terrain

Notierung im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 27,91 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 27,91 EUR. In der Spitze fiel die Fresenius SE-Aktie bis auf 27,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 147.983 Fresenius SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.09.2023 auf bis zu 31,22 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie. Am 15.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,69 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 29,45 Prozent würde die Fresenius SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius SE-Aktie bei 34,46 EUR.

Fresenius SE gewährte am 02.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,67 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,80 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,40 Prozent auf 10.359,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.018,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Fresenius SE am 02.11.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Fresenius SE rechnen Experten am 29.10.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius SE ein EPS in Höhe von 2,70 EUR in den Büchern stehen haben wird.

