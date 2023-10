Fresenius SE Aktie News: Anleger schicken Fresenius SE am Montagnachmittag ins Minus

Fresenius SE im Blick

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 27,77 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr ging es für die Fresenius SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 27,77 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Fresenius SE-Aktie bis auf 27,62 EUR. Bei 28,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius SE-Aktien beläuft sich auf 294.337 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,22 EUR) erklomm das Papier am 20.09.2023. Mit einem Zuwachs von 12,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,69 EUR. Dieser Wert wurde am 15.10.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 34,46 EUR.

Am 02.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,67 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,80 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 10.359,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.018,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Fresenius SE am 02.11.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Fresenius SE-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 29.10.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,70 EUR je Fresenius SE-Aktie.

