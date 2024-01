Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittwochmittag in Grün

Fresenius SE im Blick

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Fresenius SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 28,64 EUR nach oben.

Das Papier von Fresenius SE legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 28,64 EUR. Die Fresenius SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 28,68 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,33 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 108.827 Fresenius SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.09.2023 auf bis zu 31,22 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 9,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.03.2023 bei 23,29 EUR. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 22,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius SE-Aktie wird bei 35,40 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius SE am 02.11.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,61 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Fresenius SE ein EPS von 0,66 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 5.518,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 47,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius SE 10.459,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 21.02.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Fresenius SE rechnen Experten am 19.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,69 EUR je Fresenius SE-Aktie.

