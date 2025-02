Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Aktienentwicklung

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Fresenius SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 37,45 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 0,7 Prozent auf 37,45 EUR. In der Spitze gewann die Fresenius SE-Aktie bis auf 37,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 37,27 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius SE-Aktien beläuft sich auf 247.198 Stück.

Bei 37,50 EUR markierte der Titel am 10.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,13 Prozent. Bei 24,32 EUR fiel das Papier am 26.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,854 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 42,61 EUR je Fresenius SE-Aktie aus.

Am 06.11.2024 äußerte sich Fresenius SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,58 EUR. Im letzten Jahr hatte Fresenius SE einen Gewinn von -0,73 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,37 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Fresenius SE-Bilanz für Q4 2024 wird am 26.03.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 25.02.2026.

Experten taxieren den Fresenius SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,97 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Verluste in Frankfurt: DAX zum Handelsende in der Verlustzone

Börse Frankfurt: LUS-DAX sackt letztendlich ab

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX sackt am Freitagnachmittag ab