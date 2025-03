Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Montagmittag im Minusbereich

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 39,73 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 39,73 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Fresenius SE-Aktie bis auf 39,73 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 40,35 EUR. Zuletzt wechselten 210.366 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 40,90 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.03.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 24,32 EUR. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 63,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,000 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die Fresenius SE-Aktie im Durchschnitt mit 44,99 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius SE am 26.02.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -1,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,85 Prozent auf 5,63 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5,68 Mrd. EUR gelegen.

Fresenius SE wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 07.05.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 13.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,41 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

