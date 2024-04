Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Mittag nordwärts

So entwickelt sich Fresenius SE

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Fresenius SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 25,50 EUR zu.

Die Fresenius SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:42 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 25,50 EUR. In der Spitze legte die Fresenius SE-Aktie bis auf 25,71 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 25,48 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 155.840 Fresenius SE-Aktien.

Bei 31,22 EUR erreichte der Titel am 21.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 22,43 Prozent Plus fehlen der Fresenius SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,93 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Fresenius SE-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,920 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,574 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 35,75 EUR für die Fresenius SE-Aktie aus.

Am 21.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,79 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 46,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5.678,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10.643,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Fresenius SE rechnen Experten am 01.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,92 EUR fest.

