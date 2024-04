Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Nachmittag im Minus

Blick auf Fresenius SE-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 25,19 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 25,19 EUR. Die Fresenius SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 25,10 EUR nach. Bei 25,48 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 388.434 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.09.2023 bei 31,22 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius SE-Aktie. Am 01.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,93 EUR. Mit Abgaben von 5,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,574 EUR. Im Vorjahr erhielten Fresenius SE-Aktionäre 0,920 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 35,75 EUR je Fresenius SE-Aktie aus.

Fresenius SE gewährte am 21.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,61 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fresenius SE 0,79 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 46,65 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5.678,00 EUR im Vergleich zu 10.643,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Fresenius SE am 08.05.2024 präsentieren. Am 01.05.2025 wird Fresenius SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,92 EUR je Aktie in den Fresenius SE-Büchern.

