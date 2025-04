Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Nachmittag nordwärts

Fresenius SE im Blick

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Fresenius SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,3 Prozent auf 36,68 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Fresenius SE-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,3 Prozent auf 36,68 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Fresenius SE-Aktie bei 37,23 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 37,06 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 695.211 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 40,90 EUR. Mit einem Zuwachs von 11,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 25,09 EUR am 11.04.2024. Mit Abgaben von 31,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,999 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 45,50 EUR.

Am 26.02.2025 äußerte sich Fresenius SE zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,43 EUR. Im letzten Jahr hatte Fresenius SE einen Gewinn von -1,09 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,85 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,63 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,68 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 07.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 13.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,35 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fresenius SE von vor 5 Jahren eingebracht

Fresenius SE-Aktie: Bernstein Research gibt Market-Perform-Bewertung bekannt

DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fresenius SE von vor 3 Jahren abgeworfen