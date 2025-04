Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE steigt am Donnerstagvormittag stark

So bewegt sich Fresenius SE

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 5,3 Prozent auf 37,04 EUR zu.

Um 09:07 Uhr stieg die Fresenius SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 5,3 Prozent auf 37,04 EUR. Im Tageshoch stieg die Fresenius SE-Aktie bis auf 37,14 EUR. Bei 37,06 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 153.730 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 40,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 10,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 25,09 EUR fiel das Papier am 11.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius SE-Aktie 47,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Fresenius SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,999 EUR belaufen. Analysten bewerten die Fresenius SE-Aktie im Durchschnitt mit 45,50 EUR.

Am 26.02.2025 lud Fresenius SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,43 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -1,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Fresenius SE 5,63 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5,68 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Fresenius SE am 07.05.2025 präsentieren. Am 13.05.2026 wird Fresenius SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,35 EUR je Fresenius SE-Aktie.

