Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE zeigt sich am Mittag fester

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Fresenius SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 24,69 EUR.

Das Papier von Fresenius SE legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 24,69 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Fresenius SE-Aktie bei 24,71 EUR. Bei 24,56 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Fresenius SE-Aktie belief sich zuletzt auf 137.105 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 29,71 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,33 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,69 EUR ab. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 25,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 32,84 EUR.

Am 09.05.2023 hat Fresenius SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,69 EUR gegenüber 0,83 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.225,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.720,00 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 02.08.2023 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Fresenius SE dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,66 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

