Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Montagnachmittag mit angezogener Handbremse

Fresenius SE im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Fresenius SE-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 24,66 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 24,66 EUR an der Tafel. In der Spitze gewann die Fresenius SE-Aktie bis auf 24,76 EUR. In der Spitze fiel die Fresenius SE-Aktie bis auf 24,52 EUR. Mit einem Wert von 24,56 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 248.964 Fresenius SE-Aktien.

Am 09.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,71 EUR. Mit einem Zuwachs von 20,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 19,69 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Fresenius SE-Aktie 20,15 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius SE-Aktie bei 32,84 EUR.

Am 09.05.2023 hat Fresenius SE die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,69 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fresenius SE 0,83 EUR je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,20 Prozent auf 10.225,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.720,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Fresenius SE-Bilanz für Q2 2023 wird am 02.08.2023 erwartet. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 30.07.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Fresenius SE-Gewinn in Höhe von 2,66 EUR je Aktie aus.

