Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Donnerstagnachmittag höher

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 4,3 Prozent auf 29,89 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius SE-Papiere um 15:52 Uhr 4,3 Prozent. In der Spitze legte die Fresenius SE-Aktie bis auf 29,90 EUR zu. Bei 28,88 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 869.559 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,90 EUR erreichte der Titel am 10.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 0,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 15.10.2022 auf bis zu 19,69 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 34,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 34,46 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius SE am 09.05.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,69 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,80 EUR je Aktie vermeldet. Fresenius SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.225,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10.018,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2023 erfolgen. Experten kalkulieren am 29.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Fresenius SE.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,70 EUR je Aktie in den Fresenius SE-Büchern.

