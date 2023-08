Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Vormittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Fresenius SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 29,10 EUR.

Um 09:05 Uhr ging es für das Fresenius SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 29,10 EUR. In der Spitze gewann die Fresenius SE-Aktie bis auf 29,10 EUR. Bei 28,88 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 59.574 Fresenius SE-Aktien gehandelt.

Am 27.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 29,77 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 2,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 15.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,69 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 34,46 EUR.

Fresenius SE gewährte am 09.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,69 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Fresenius SE ein EPS von 0,80 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,07 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.225,00 EUR im Vergleich zu 10.018,00 EUR im Vorjahresquartal.

Fresenius SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 29.10.2024 dürfte Fresenius SE die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Fresenius SE-Gewinn in Höhe von 2,69 EUR je Aktie aus.

