Fokus auf Aktienkurs

Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittag billiger

10.10.25 12:05 Uhr
Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittag billiger

10.10.25 12:05 Uhr

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Fresenius SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 47,92 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
48,14 EUR 0,12 EUR 0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:46 Uhr rutschte die Fresenius SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 47,92 EUR ab. Bei 47,89 EUR markierte die Fresenius SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 48,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 69.467 Fresenius SE-Aktien.

Am 09.10.2025 markierte das Papier bei 48,34 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Fresenius SE-Aktie somit 0,87 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 31,60 EUR am 07.04.2025. Mit einem Kursverlust von 34,06 Prozent würde die Fresenius SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,05 EUR je Fresenius SE-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 50,81 EUR.

Am 06.08.2025 hat Fresenius SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,58 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius SE noch ein Gewinn pro Aktie von -0,66 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 5,58 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,46 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Fresenius SE rechnen Experten am 29.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius SE ein EPS in Höhe von 3,36 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

