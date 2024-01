Fresenius SE Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Fresenius SE

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 28,30 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 28,30 EUR. Der Kurs der Fresenius SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 28,29 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,71 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 259.765 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,22 EUR) erklomm das Papier am 20.09.2023. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 9,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,29 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Fresenius SE-Aktie 17,70 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 35,40 EUR je Fresenius SE-Aktie aus.

Am 02.11.2023 legte Fresenius SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,61 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,66 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 5.518,00 EUR, gegenüber 10.459,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 47,24 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 21.02.2024 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Fresenius SE möglicherweise am 19.02.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,69 EUR je Fresenius SE-Aktie.

