Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE legt am Donnerstagvormittag zu

Fresenius SE im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Fresenius SE. Das Papier von Fresenius SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 28,69 EUR.

Um 09:05 Uhr wies die Fresenius SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 28,69 EUR nach oben. Die Fresenius SE-Aktie legte bis auf 28,74 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,71 EUR. Der Tagesumsatz der Fresenius SE-Aktie belief sich zuletzt auf 23.022 Aktien.

Am 20.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,22 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,29 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 18,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 35,40 EUR je Fresenius SE-Aktie an.

Fresenius SE ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Fresenius SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,66 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 47,24 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5.518,00 EUR im Vergleich zu 10.459,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Fresenius SE am 21.02.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Fresenius SE-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 19.02.2025.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE im Jahr 2023 2,69 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag in der Verlustzone

Fehlende Impulse in Frankfurt: DAX nachmittags orientierungslos

Fresenius SE-Analyse: Buy-Bewertung für Fresenius SE-Aktie von UBS AG