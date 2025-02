Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittag mit Aufschlag

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Fresenius SE. Zuletzt ging es für das Fresenius SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 37,99 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius SE-Papiere um 11:46 Uhr 1,2 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Fresenius SE-Aktie bisher bei 38,01 EUR. Bei 37,54 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Fresenius SE-Aktie belief sich zuletzt auf 264.511 Aktien.

Am 11.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 38,01 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,32 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 56,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,854 EUR je Fresenius SE-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 42,61 EUR je Fresenius SE-Aktie aus.

Am 06.11.2024 legte Fresenius SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,73 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,37 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 2,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Fresenius SE wird am 26.03.2025 gerechnet. Am 25.02.2026 wird Fresenius SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Fresenius SE-Aktie in Höhe von 2,97 EUR im Jahr 2024 aus.

