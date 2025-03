Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gibt am Mittag ab

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 39,10 EUR ab.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 39,10 EUR. Bei 39,04 EUR markierte die Fresenius SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 39,44 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 266.875 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 4,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 24,32 EUR am 26.03.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,000 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius SE-Aktie bei 44,99 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Fresenius SE am 26.02.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE -1,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,85 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5,63 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,68 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Fresenius SE dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 07.05.2025 präsentieren. Am 13.05.2026 wird Fresenius SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,41 EUR je Aktie in den Fresenius SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

XETRA-Handel LUS-DAX beendet die Sitzung im Minus

XETRA-Handel LUS-DAX nachmittags mit Abgaben

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zeigt sich am Mittag leichter