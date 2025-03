Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE verteuert sich am Vormittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 39,42 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Fresenius SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 39,42 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Fresenius SE-Aktie bis auf 39,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,44 EUR. Bisher wurden heute 11.840 Fresenius SE-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,75 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 24,32 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.03.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,000 EUR je Fresenius SE-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 44,99 EUR.

Fresenius SE ließ sich am 26.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber -1,09 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,85 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,63 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,68 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2025 veröffentlicht. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Fresenius SE möglicherweise am 13.05.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Fresenius SE-Aktie in Höhe von 3,41 EUR im Jahr 2025 aus.

