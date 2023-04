Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE verbilligt sich am Dienstagmittag

Aktien in diesem Artikel Fresenius 25,32 EUR

Das Papier von Fresenius SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:45 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 25,29 EUR abwärts. Die Fresenius SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 25,24 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 25,55 EUR. Von der Fresenius SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 336.726 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.05.2022 bei 36,09 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,93 Prozent über dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,69 EUR. Dieser Wert wurde am 15.10.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius SE-Aktie 28,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 31,29 EUR an.

Fresenius SE gewährte am 22.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,79 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,94 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 10.643,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE 9.966,00 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Fresenius SE am 09.05.2023 vorlegen. Am 02.05.2024 wird Fresenius SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Experten taxieren den Fresenius SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,67 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Fresenius