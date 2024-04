Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Donnerstagmittag im Aufwind

So entwickelt sich Fresenius SE

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Fresenius SE. Zuletzt wies die Fresenius SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 25,42 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr stieg die Fresenius SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 25,42 EUR. Der Kurs der Fresenius SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 25,42 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 25,18 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 106.135 Fresenius SE-Aktien.

Bei 31,22 EUR erreichte der Titel am 21.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,82 Prozent hinzugewinnen. Bei 23,93 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 5,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,574 EUR, nach 0,920 EUR im Jahr 2022. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 35,75 EUR.

Am 21.02.2024 legte Fresenius SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das EPS lag bei 0,61 EUR. Im letzten Jahr hatte Fresenius SE einen Gewinn von 0,79 EUR je Aktie eingefahren. Fresenius SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.678,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 46,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.643,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Fresenius SE am 08.05.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Fresenius SE rechnen Experten am 01.05.2025.

Experten taxieren den Fresenius SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,92 EUR je Aktie.

