Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Nachmittag mit Kursplus

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Fresenius SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 25,44 EUR.

Das Papier von Fresenius SE konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 25,44 EUR. Kurzfristig markierte die Fresenius SE-Aktie bei 25,61 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 25,18 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 249.428 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Am 21.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,22 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius SE-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.11.2023 bei 23,93 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,920 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,574 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius SE-Aktie bei 35,75 EUR.

Am 21.02.2024 legte Fresenius SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,61 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE 0,79 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5.678,00 EUR – eine Minderung von 46,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10.643,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 01.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,92 EUR je Aktie in den Fresenius SE-Büchern.

