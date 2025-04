Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Freitagmittag billiger

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Fresenius SE. Das Papier von Fresenius SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 36,37 EUR ab.

Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 36,37 EUR. Die Fresenius SE-Aktie sank bis auf 36,04 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 36,84 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 248.062 Fresenius SE-Aktien.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 40,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.04.2024 bei 25,17 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie.

Fresenius SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,999 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 45,50 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius SE am 26.02.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,43 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -1,09 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,85 Prozent auf 5,63 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE 5,68 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 13.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,35 EUR je Fresenius SE-Aktie belaufen.

