Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Zuletzt wies die Fresenius SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 36,85 EUR nach oben.

Die Fresenius SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 36,85 EUR. In der Spitze gewann die Fresenius SE-Aktie bis auf 36,97 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 36,84 EUR. Zuletzt wechselten 26.168 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 40,90 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Fresenius SE-Aktie somit 9,90 Prozent niedriger. Am 12.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 25,17 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,999 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 45,50 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius SE am 26.02.2025. Das EPS wurde auf 0,43 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -1,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,63 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5,68 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Fresenius SE am 07.05.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,35 EUR je Fresenius SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Fresenius-Aktie deutlich höher: Fresenius Kabi verkauft Produktionsstandort in Brasilien an EMS

DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fresenius SE von vor 5 Jahren eingebracht

Fresenius SE-Aktie: Bernstein Research gibt Market-Perform-Bewertung bekannt