Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Montagmittag in Grün

Die Aktie von Fresenius SE zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Fresenius SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 28,42 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Fresenius SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 28,42 EUR. Bei 28,44 EUR erreichte die Fresenius SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,43 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 113.436 Fresenius SE-Aktien.

Bei 30,35 EUR erreichte der Titel am 14.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,79 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,69 EUR am 15.10.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,72 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 34,46 EUR.

Am 02.08.2023 lud Fresenius SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,80 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.359,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.018,00 EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Fresenius SE am 02.11.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 29.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Fresenius SE-Aktie in Höhe von 2,69 EUR im Jahr 2023 aus.

