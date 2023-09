Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Fresenius SE im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 28,39 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Fresenius SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 28,39 EUR. Der Kurs der Fresenius SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 28,57 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,43 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 285.899 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 30,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.08.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Fresenius SE-Aktie somit 6,46 Prozent niedriger. Am 15.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 19,69 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius SE-Aktie 44,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius SE-Aktie bei 34,46 EUR.

Fresenius SE ließ sich am 02.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,80 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.359,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.018,00 EUR in den Büchern standen.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Fresenius SE wird am 02.11.2023 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 29.10.2024.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,69 EUR fest.

