Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE verliert am Donnerstagnachmittag

11.09.25 16:13 Uhr
Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE verliert am Donnerstagnachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 46,99 EUR abwärts.

Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
Die Fresenius SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,6 Prozent auf 46,99 EUR ab. Das Tagestief markierte die Fresenius SE-Aktie bei 46,92 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 47,26 EUR. Von der Fresenius SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 173.265 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 48,07 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.08.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 2,30 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 31,60 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 50,07 EUR je Fresenius SE-Aktie an.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,66 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 5,58 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,46 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,36 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Fresenius

