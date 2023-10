Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittwochnachmittag tiefrot

Aktie im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 8,4 Prozent auf 25,36 EUR ab.

Die Fresenius SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 8,4 Prozent auf 25,36 EUR nach. Die Fresenius SE-Aktie sank bis auf 24,02 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,64 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.031.166 Fresenius SE-Aktien.

Bei 31,22 EUR markierte der Titel am 20.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,69 EUR am 15.10.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius SE-Aktie 28,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 34,46 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Fresenius SE am 02.08.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,80 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,40 Prozent auf 10.359,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.018,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 02.11.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Fresenius SE rechnen Experten am 29.10.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Fresenius SE-Gewinn in Höhe von 2,70 EUR je Aktie aus.

