Fresenius SE Aktie News: Anleger schicken Fresenius SE am Vormittag tief südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Fresenius SE. Der Fresenius SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 11,8 Prozent auf 24,42 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 11,8 Prozent auf 24,42 EUR abwärts. Die Fresenius SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 24,24 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 24,64 EUR. Bisher wurden heute 823.388 Fresenius SE-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 31,22 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.09.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Fresenius SE-Aktie 27,85 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 19,69 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.10.2022). Mit einem Abschlag von mindestens 19,37 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 34,46 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius SE am 02.08.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,80 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10.018,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10.359,00 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 02.11.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Fresenius SE rechnen Experten am 29.10.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius SE im Jahr 2023 2,70 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

