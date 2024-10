Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE verzeichnet am Mittag Verluste

Kurs der Fresenius SE

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 33,46 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie notierte um 11:46 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 33,46 EUR. Die Abwärtsbewegung der Fresenius SE-Aktie ging bis auf 33,46 EUR. Mit einem Wert von 33,63 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 62.943 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Am 13.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 35,03 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.11.2023 (23,93 EUR). Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 28,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,873 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 38,84 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius SE am 31.07.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,66 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 47,29 Prozent auf 5,46 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,36 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Fresenius SE wird am 06.11.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 04.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius SE im Jahr 2024 2,89 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

