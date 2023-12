Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Montagmittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 28,43 EUR.

Das Papier von Fresenius SE befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 28,43 EUR ab. Die Fresenius SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 28,36 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,51 EUR. Von der Fresenius SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 169.587 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.09.2023 bei 31,22 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,29 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 35,67 EUR je Fresenius SE-Aktie aus.

Fresenius SE ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Fresenius SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.518,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 47,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.459,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 21.02.2024 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 19.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,69 EUR je Aktie belaufen.

