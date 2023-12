Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE büßt am Montagnachmittag ein

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Fresenius SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 28,19 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,2 Prozent auf 28,19 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Fresenius SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 28,13 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,51 EUR. Der Tagesumsatz der Fresenius SE-Aktie belief sich zuletzt auf 378.794 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.09.2023 auf bis zu 31,22 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 9,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,29 EUR ab. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 21,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 35,67 EUR für die Fresenius SE-Aktie.

Fresenius SE ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,61 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fresenius SE 0,66 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 5.518,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 47,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.459,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.02.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Fresenius SE-Anleger Experten zufolge am 19.02.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE im Jahr 2023 2,69 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

