Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gewinnt am Montagvormittag an Fahrt

Kursentwicklung

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Fresenius SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 25,20 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Fresenius SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 25,20 EUR. Der Kurs der Fresenius SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 25,21 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 25,16 EUR. Der Tagesumsatz der Fresenius SE-Aktie belief sich zuletzt auf 26.140 Aktien.

Am 21.09.2023 markierte das Papier bei 31,22 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,89 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.03.2023 bei 23,29 EUR. Mit Abgaben von 7,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,574 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius SE 0,920 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 35,80 EUR an.

Am 02.11.2023 legte Fresenius SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,61 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Fresenius SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.518,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 47,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.459,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Fresenius SE am 21.02.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Fresenius SE rechnen Experten am 19.02.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius SE im Jahr 2023 2,71 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fresenius SE-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX gibt zum Handelsende nach

DAX aktuell: DAX verbucht zum Handelsende Zuschläge