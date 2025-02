Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittwochmittag auf rotem Terrain

Fresenius SE im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 37,89 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 0,4 Prozent auf 37,89 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Fresenius SE-Aktie bisher bei 37,89 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 38,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius SE-Aktien beläuft sich auf 99.147 Stück.

Am 12.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 38,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 0,82 Prozent Plus fehlen der Fresenius SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 24,32 EUR fiel das Papier am 26.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius SE-Aktie 55,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Fresenius SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,854 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 42,61 EUR je Fresenius SE-Aktie an.

Fresenius SE veröffentlichte am 06.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,73 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,75 Prozent auf 5,37 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE 5,52 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Fresenius SE am 26.03.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 25.02.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,97 EUR je Fresenius SE-Aktie.

