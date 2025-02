Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE zeigt sich am Vormittag gestärkt

So entwickelt sich Fresenius SE

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 38,08 EUR zu.

Um 09:07 Uhr wies die Fresenius SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 38,08 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Fresenius SE-Aktie bei 38,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 38,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 16.610 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 38,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.02.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Fresenius SE-Aktie somit 0,31 Prozent niedriger. Am 26.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 24,32 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,854 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 42,61 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius SE am 06.11.2024. In Sachen EPS wurden 0,58 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fresenius SE -0,73 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,75 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,37 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,52 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 26.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 25.02.2026 wird Fresenius SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE im Jahr 2024 2,97 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

