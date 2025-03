Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittag stärker

So bewegt sich Fresenius SE

Die Aktie von Fresenius SE zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Fresenius SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 39,18 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 2,3 Prozent auf 39,18 EUR. Im Tageshoch stieg die Fresenius SE-Aktie bis auf 39,27 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 38,58 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 217.632 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Bei 40,90 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,39 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 24,32 EUR am 26.03.2024. Abschläge von 37,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 1,000 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,995 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 44,99 EUR je Fresenius SE-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius SE am 26.02.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber -1,09 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,85 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5,63 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,68 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2025 terminiert. Schätzungsweise am 13.05.2026 dürfte Fresenius SE die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Fresenius SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,42 EUR je Aktie.

