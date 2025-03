Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Vormittag fester

Blick auf Fresenius SE-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 38,65 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,9 Prozent auf 38,65 EUR. Bei 38,80 EUR erreichte die Fresenius SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 38,58 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 25.087 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (40,90 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 5,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,32 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Verlust von 37,08 Prozent wieder erreichen.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,000 EUR je Fresenius SE-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 44,99 EUR.

Am 26.02.2025 hat Fresenius SE die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Fresenius SE einen Gewinn von -1,09 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,85 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5,63 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,68 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Fresenius SE am 07.05.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Experten taxieren den Fresenius SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,41 EUR je Aktie.

