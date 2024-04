Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittag stärker

Fresenius SE im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Fresenius SE. Zuletzt wies die Fresenius SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 25,50 EUR nach oben.

Um 11:45 Uhr wies die Fresenius SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 25,50 EUR nach oben. Die Fresenius SE-Aktie legte bis auf 25,64 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,54 EUR. Bisher wurden via XETRA 113.642 Fresenius SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,22 EUR) erklomm das Papier am 21.09.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,43 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 01.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,93 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 6,16 Prozent Luft nach unten.

Fresenius SE-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,920 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,574 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius SE-Aktie bei 35,75 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius SE am 21.02.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,61 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,79 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 46,65 Prozent zurück. Hier wurden 5.678,00 EUR gegenüber 10.643,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 08.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 01.05.2025 wird Fresenius SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,92 EUR je Aktie in den Fresenius SE-Büchern.

