Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE steigt am Freitagvormittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Zuletzt sprang die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 25,50 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,8 Prozent auf 25,50 EUR. Im Tageshoch stieg die Fresenius SE-Aktie bis auf 25,56 EUR. Bei 25,54 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 17.718 Fresenius SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,22 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,43 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,93 EUR. Dieser Wert wurde am 01.11.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 6,16 Prozent würde die Fresenius SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,574 EUR. Im Vorjahr erhielten Fresenius SE-Aktionäre 0,920 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius SE-Aktie wird bei 35,75 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius SE am 21.02.2024. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 48,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10.643,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5.518,00 EUR.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 01.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,92 EUR je Fresenius SE-Aktie.

