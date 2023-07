Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE präsentiert sich am Mittwochvormittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius SE-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,4 Prozent auf 25,15 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Fresenius SE-Aktie bei 25,19 EUR. Bei 25,06 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Fresenius SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 95.723 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.02.2023 bei 29,71 EUR. 18,13 Prozent Plus fehlen der Fresenius SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,69 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 32,56 EUR.

Am 09.05.2023 hat Fresenius SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,69 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,83 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.225,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Fresenius SE einen Umsatz von 9.720,00 EUR eingefahren.

Fresenius SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 02.08.2023 präsentieren. Fresenius SE dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,67 EUR fest.

