Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE verteidigt am Dienstagvormittag Vortagesniveau

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Bei der Fresenius SE-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 28,50 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 28,50 EUR an der Tafel. Bei 28,53 EUR markierte die Fresenius SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Fresenius SE-Aktie bei 28,39 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 28,39 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 51.304 Fresenius SE-Aktien.

Am 14.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 30,35 EUR an. Gewinne von 6,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 15.10.2022 Kursverluste bis auf 19,69 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 44,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Fresenius SE-Aktie im Durchschnitt mit 34,46 EUR.

Fresenius SE ließ sich am 02.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,67 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,80 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Fresenius SE mit einem Umsatz von insgesamt 10.359,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.018,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,40 Prozent gesteigert.

Die Fresenius SE-Bilanz für Q3 2023 wird am 02.11.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Fresenius SE rechnen Experten am 29.10.2024.

Experten taxieren den Fresenius SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,69 EUR je Aktie.

