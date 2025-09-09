Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Freitagnachmittag in Rot

So entwickelt sich Fresenius SE

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Fresenius SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 46,68 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 46,68 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Fresenius SE-Aktie bei 46,61 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 47,03 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 145.557 Fresenius SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 48,07 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.08.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 2,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 31,60 EUR am 07.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius SE-Aktie 47,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,05 EUR je Fresenius SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 50,19 EUR je Fresenius SE-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Fresenius SE am 06.08.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,58 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,46 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,58 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Fresenius SE am 05.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,36 EUR je Aktie in den Fresenius SE-Büchern.

