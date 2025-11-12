Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt
Die Aktie von Fresenius SE zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Fresenius SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 49,32 EUR nach oben.
Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Fresenius SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 49,32 EUR. Im Tageshoch stieg die Fresenius SE-Aktie bis auf 49,46 EUR. Bei 49,09 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 217.433 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.10.2025 bei 50,74 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Kursplus von 2,88 Prozent wieder erreichen. Bei 31,60 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 35,93 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,06 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 52,57 EUR für die Fresenius SE-Aktie aus.
Am 05.11.2025 lud Fresenius SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,62 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,49 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Fresenius SE einen Umsatz von 5,37 Mrd. EUR eingefahren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2026 erfolgen.
Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE im Jahr 2025 3,41 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.11.2025
|Fresenius SECo Buy
|UBS AG
|10.11.2025
|Fresenius SECo Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|Fresenius SECo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.2025
|Fresenius SECo Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.2025
|Fresenius SECo Overweight
|Barclays Capital
|11.11.2025
|Fresenius SECo Buy
|UBS AG
|10.11.2025
|Fresenius SECo Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|Fresenius SECo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.2025
|Fresenius SECo Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.2025
|Fresenius SECo Overweight
|Barclays Capital
|13.05.2025
|Fresenius SECo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.2025
|Fresenius SECo Market-Perform
|Bernstein Research
|26.02.2025
|Fresenius SECo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.2025
|Fresenius SECo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.11.2024
|Fresenius SECo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.11.2021
|Fresenius SECo Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.2021
|Fresenius SECo Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.2021
|Fresenius SECo Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.03.2021
|Fresenius SECo Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.02.2021
|Fresenius SECo Underperform
|Jefferies & Company Inc.
