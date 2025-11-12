DAX24.380 +1,2%Est505.784 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,17 +4,0%Nas23.468 -0,3%Bitcoin90.371 +1,7%Euro1,1573 -0,1%Öl64,59 -0,9%Gold4.121 -0,1%
Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE reagiert am Vormittag positiv

12.11.25 09:22 Uhr
Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE reagiert am Vormittag positiv

Die Aktie von Fresenius SE zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Fresenius SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 48,98 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
48,99 EUR 0,21 EUR 0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr wies die Fresenius SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 48,98 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Fresenius SE-Aktie bei 49,15 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 49,09 EUR. Zuletzt wechselten 12.195 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Am 30.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,74 EUR an. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 3,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 31,60 EUR. Mit Abgaben von 35,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,06 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 52,57 EUR.

Am 05.11.2025 hat Fresenius SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,62 EUR gegenüber 0,58 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,22 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,49 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,37 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Fresenius SE wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,41 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumRatingAnalyst

DatumRatingAnalyst
11.11.2025Fresenius SECo BuyUBS AG
10.11.2025Fresenius SECo BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Fresenius SECo BuyJefferies & Company Inc.
06.11.2025Fresenius SECo BuyDeutsche Bank AG
06.11.2025Fresenius SECo OverweightBarclays Capital
