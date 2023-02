Fresenius SE Aktie News: Anleger schicken Fresenius SE am Montagmittag ins Plus

Um 12:22 Uhr stieg die Fresenius SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 28,18 EUR. Die Fresenius SE-Aktie legte bis auf 28,24 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 28,13 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 245.954 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Am 16.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 38,11 EUR. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 26,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,69 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,08 EUR je Fresenius SE-Aktie aus.

Fresenius SE ließ sich am 31.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,66 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,78 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.459,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.324,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Fresenius SE am 22.02.2023 präsentieren. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Fresenius SE möglicherweise am 21.02.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius SE ein EPS in Höhe von 3,06 EUR in den Büchern stehen haben wird.

