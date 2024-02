Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Nachmittag mit Abschlägen

Fresenius SE im Blick

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 25,34 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr fiel die Fresenius SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 25,34 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Fresenius SE-Aktie bisher bei 25,34 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,61 EUR. Bisher wurden via XETRA 640.114 Fresenius SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 31,22 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.09.2023). Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 18,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 23,29 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius SE-Aktie 8,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,920 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,574 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 35,80 EUR je Fresenius SE-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius SE am 02.11.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,61 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,66 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 47,24 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5.518,00 EUR im Vergleich zu 10.459,00 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 21.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 19.02.2025 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,71 EUR je Fresenius SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX schließt mit Gewinnen

DAX-Handel aktuell: DAX letztendlich freundlich

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX freundlich