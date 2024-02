Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE verzeichnet am Vormittag Verluste

Fresenius SE im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Fresenius SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 25,52 EUR ab.

Um 09:06 Uhr fiel die Fresenius SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 25,52 EUR ab. Die Fresenius SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 25,50 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,61 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 49.789 Fresenius SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.09.2023 bei 31,22 EUR. 22,34 Prozent Plus fehlen der Fresenius SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,29 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Fresenius SE-Aktie 8,74 Prozent sinken.

Fresenius SE-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,920 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,574 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 35,80 EUR an.

Fresenius SE gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,61 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,66 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 47,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5.518,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10.459,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 21.02.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Fresenius SE rechnen Experten am 19.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,71 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

