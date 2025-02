Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Donnerstagnachmittag um Nulllinie

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Fresenius SE zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Fresenius SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 38,15 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:51 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 38,15 EUR. Die Fresenius SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 38,48 EUR an. Zwischenzeitlich weitete die Fresenius SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 38,06 EUR aus. Mit einem Wert von 38,16 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 653.442 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Bei 38,48 EUR markierte der Titel am 13.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,87 Prozent hinzugewinnen. Am 26.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 24,32 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Fresenius SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,855 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 42,61 EUR.

Fresenius SE ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,58 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius SE noch ein Gewinn pro Aktie von -0,73 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,75 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,37 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,52 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Fresenius SE am 26.03.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 25.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Fresenius SE.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,97 EUR je Aktie in den Fresenius SE-Büchern.

