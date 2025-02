Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag leichter

Aktienentwicklung

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 38,12 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Fresenius SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 38,12 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Fresenius SE-Aktie bei 38,12 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 38,16 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 67.202 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Bei 38,30 EUR markierte der Titel am 13.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,47 Prozent. Am 26.03.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 24,32 EUR. Mit Abgaben von 36,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,854 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 42,61 EUR je Fresenius SE-Aktie aus.

Fresenius SE ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE -0,73 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,75 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,37 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,52 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 26.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 25.02.2026.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,97 EUR fest.

