Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt

Aktien in diesem Artikel Fresenius 25,27 EUR

-0,90% Charts

News

Analysen

Um 09:05 Uhr sprang die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 25,33 EUR zu. Die Fresenius SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 25,36 EUR. Bei 25,29 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 22.911 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Am 05.05.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,09 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Fresenius SE-Aktie 29,81 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,69 EUR. Dieser Wert wurde am 15.10.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 28,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 31,29 EUR.

Am 22.02.2023 hat Fresenius SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,79 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fresenius SE 0,94 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,79 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.643,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 9.966,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.05.2023 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Fresenius SE-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 02.05.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,67 EUR je Fresenius SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Fresenius-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Die Expertenmeinungen zur Fresenius SE-Aktie im Februar 2023

Allianz-Aufsichtsratschef wohl Top-Verdiener unter DAX-Aufsehern

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

Bildquellen: Fresenius